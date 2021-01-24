ميزة جديدة تقدمها جوجل في أندرويد 12 مستوحاة من آيفون.. تفاصيل

قبل إطلاق الإصدار الثابت من نظام التشغيل أندرويد 11 رسميًا، أضافت شركة جوجل خاصية النقر المزدوج على الجزء الخلفي من إيماءة الهاتف في معاينة المطور، ولسوء الحظ لم تصل تلك الإيماءات لهواتف Google Pixel بعد.









أندرويد 12 ، حيث عثر فريق موقع "9to5Google"، على الميزة التي تحمل اسم Columbus في معاينة المطورين من الإصدار الثاني عشر من نظام تشغيل هواتف أندرويد. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتم إعادة تقديم ميزة النقر المزدوج في نظام التشغيل القادم، حيث عثر فريق موقع "9to5Google"، على الميزة التي تحمل اسم Columbus في معاينة المطورين من الإصدار الثاني عشر من نظام تشغيل هواتف أندرويد.

















وعلى غرار هواتف آيفون، يمكن أن يؤدي النقر المزدوج على الجزء الخلفي من هواتف أندرويد إلى التقاط لقطة شاشة أو استخدام مساعد جوجل أو فتح ظل الإشعارات أو التحكم في تشغيل الوسائط أو فتح قائمة التطبيقات الحديثة.









ولم يكشف حتى الآن عن ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة لجميع الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو ستكون مقتصرة فقط على هواتف بيكسل من جوجل، ومن المنتظر أن يصدر أندرويد 12 فى شهر فبراير المقبل من خلال نسخة المطورين، على أن يتم طرحها لباقي المستخدمين تباعًا.









وخلال الأيام الماضية، كشفت التسريبات أن نظام التشغيل أندرويد 12 سيجلب ميزة لمشاركة كلمة سر الواى فاي مع الأجهزة القريبة من جهازك، بشرط أن يكون جهازك متصلًا بالـ "راوتر" الخاص بك، وهي ميزة مستوحأة أيضا من ميزات أجهزة أبل.









ومن المتوقع أن تدعم جوجل نظام أندرويد 12 بتقنيات تسرع تعامل الأجهزة الذكية مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، إلى جانب تقنيات تحسن أداء كاميرات الهواتف وتحسن استجابة الأجهزة للصور وملفات الفيديو، وتزيد من دقة عرض الشاشات لها.