أفضل 4 هواتف حصلت على نظام التشغيل أندرويد 11.. تعرف عليها

أصدرت شركة جوجل نظام تشغيلها الأحدث أ ندرويد 11 ، خلال الشهرين الماضيين، ويعتبر اندرويد أشهر نظام تشغيل للهاتف الذكية في العالم، والذي تسعي الكثير من شركات تصنيع الهواتف الذكية لتضمينه في أجهزتها، حيث أصبحت جميع الشركات الكبري تستخدم اندرويد في هواتفها.









وفور صدور نظام التشغيل اندرويد 11 ، تسابقت شركات تصنيع الهواتف الذكية لإضافة للحصول على النظام الجديد لأجهزتها الذكية، حيث أضافت العديد من العلامات الكبري نظام تشغيل جوجل الأحدث لعدد كبير من هواتفها المحمولة.

















وفيما يلي نستعرض أبرز الهواتف الذكية التي حصلت على تحديث نظام التشغيل أندرويد 11:









1. هاتف Redmi K30 Pro من شاومي:





يمتاز هاتف شاومي Redmi K30 Pro، بشاشة Super AMOLED، والتي تأتي بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1080×2400 بيكسل، وهي داعمة لميزة +HDR10، مع معدل التحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 865، ويقدم دعما لشبكات اتصال الجيل الخامس 5G، ويحتوي على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها بقدرة 30 وات.









ويحتوي هاتف Redmi K30 Pro، على كاميرا خلفية دائرية رباعية العدسة، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وبمستشعر من سوني IMX686، مع نظام تثبيت الصورة المزدوج OIS، بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميجابيكسل، ويمكنك الحصول عليه مقابل سعر حوالي 424 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6867 جنيها مصريا).









2. هاتف Galaxy A71 5G من سامسونج:





يقدم هاتف Galaxy A71 5G بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Exynos 980 ثمانى النواة بقوة 2.2 جيجاهرتز، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.









ويمتلك هاتف Galaxy A71 5G، أربع كاميرات خلفية على شكل حرف L، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل المخصصة للعمق بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة المخصصة للتصوير القريب ماكرو بفتحة عدسة f/2.4، أما الرابعة فهي للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.









ويحتوي هاتف Galaxy A71 5G، على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، يتوفر الهاتف بسعر يعادل 7300 جنيه مصري.









3. هاتف Moto G9 Plus من موتورولا:





يأتى هاتف Moto G9 Play، بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، وبجودة +HD، ويقدم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، والثالثة بمستشعر للعمق وبدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.









ويحتوى هاتف Moto G9 Play على معالج من نوع كوالكوم Snapdragon 662 بمساحة داخلية 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 20 وات، ويتوفر الهاتف بسعر يعادل 3.168 جنيه مصري.









4. هاتف Realme X7 Pro من ريلمي:





يمتاز هاتف ريلمي Realme X7 Pro،، بكاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX682 ، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، والأخيرة للتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.









ويعمل هاتف Realme 7 Pro ، بمعالج من نوع Snapdragon 720G، مع بطارية بقدرة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65وات، ويأتي بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث بتردد 60 هرتز في الثانية، ويتوف الهاتف بسعر 270 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 4248 جنيها مصريا.