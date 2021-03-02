هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن ؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: "هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن"؟





ورد "شلبي" قائلًا: إن من مبطلات الصلاة ترديد الكلام الذي ليس من جنس الصلاة .. ومن المعروف أن الكلام الذي يعد من جنس الصلاة هو كل ما كان من قبيل الذكر والثناء..وتعتبر الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام من قبيل الذكر والثناء لذلك يجوز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة.





وأضاف:"أما بالنسبة لقراءة القرآن الكريم فيجب أن نكمل القراءة ولا نفصلها بشيء ثم نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما نريد".



