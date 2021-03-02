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توك شو

مرض موت محقق .. نجاح عملية الطفل ريان المعالج بأغلى دواء في العالم بـ 34 مليون جنيه

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:42 م
عملية
عملية
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عادل نصار
كشفت الدكتور ناجية على فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب، تفاصيل أول عملية تلقي طفل مصري أغلى دواء في العالم بـ 34 مليون جنيه، مؤكدة أن هذا المرض يدعى مرض ضمور العضلات الشوكي.

وأضافت فهمي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث التي تمت على هذا العلاج كلفت ملايين الدولارات وسنوات من البحث وهو نقل "جين"، متابعة أن هذا المرض القاتل الأول للأطفال.

وتابعت الدكتور ناجية على فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب، أن نجاح عملية الطفل ريان المصاب بالمرض سالف الذكر بعد أن حصل على أغلى دواء في العالم لحالته.  

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