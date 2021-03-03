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أخبار العالم

قائد عمليات بغداد يكشف خطة تأمين زيارة البابا فرانسيس للعراق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:55 ص
البابا فرانسيس بابا
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
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قسم الخارجي
قال قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم، إن قيادته نفذت خطة تأمين الحماية لزيارة بابا الفاتيكان الى العراق.

وأضاف "سليم" في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" أن قيادة العمليات والقطاعات الملحقة بها تنفذ خطة تأمين الحماية لزيارة البابا فرانسيس الأسبوع المقبل.

وتابع المسئول العراقي: "نفذنا الممارسة الأولى وستكون هنالك ممارسات اخرى وتنفيذ الخطة بصورة دقيقة"، موضحًا أن "الوضع الامني مستتب ومن المحتمل تمديد الحظر أو لا وهذا يعتمد على اللجنة العليا".

وفي وقت سابق، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، إن العراق ينتظر البابا فرنسيس الذي يستأنف السفر ويختار أن يحمل التعزية لشعب عانى في السنوات الأخيرة بسبب الاضطهاد والحرب والعنف الذي ارتكبته داعش، بل ولكي يواصل أيضًا في بناء طريق الأخوة وجسر الحوار الكبير.

وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة الفاتيكان "أول مرة في التاريخ سيزور بابا الفاتيكان العراق.. البلد الذي ولد فيه إبراهيم وحيث تقيم إحدى أقدم الجماعات المسيحية، والذي لا تزال فيه جروح الحرب مرئيّة ويواجه آفات الفقر والإرهاب والآن فيروس الكورونا".

ويزور بابا الفاتيكان البابا فرانسيس العراق في الفترة من 5 إلى 8 مارس، في زيارة فريدة من نوعها تحظى باهتمام عالمي.
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