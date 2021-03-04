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مرأة

بـ 3 طرق غير تقليدية.. كيفية عمل الكيك

الخميس 04/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
الكيك من الحلويات السريعة التي يمكن تجهيزها في مطبخ، وإليك طرق مختلفة لعملها للتنويع من وقت لاخر فى طريقة عمل الكيك إليك المقادير والخطوات جربيها بنفسك.


- كوب من دقيق الشوفان 
- 2 بيضه 
- رشه ملح
- ملعقتين زيت نباتي
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- ملعقة فانيليا
- كوب لبن خالي الدسم

طريقة عمل البان كيك

1- تخلط المكونات الجافة وتضاف المكونات الجافة اللبن والبيض، وتخلط لتكون قوام سائل ولكنه الى حد ما سميك.

2- في طاسة تيفال توضع ملعقة من الزيت ويوضع جزء من الخليط،ويقلب بعد قرب النضج وتكون الفقاعات ثم يعاد نفس الأسلوب مع باقي الخليط .

3- تقدم طبقات البان كيك مرصوصة فوق بعضها في طبق التقديم، ويضاف اليها ملعقة عسل النحل.

ليزى كيك

طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض

طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالمقاير

عبوتين بسكويت بالزبدة
5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى
7 ملاعق كبيرة زبدة ، طرية لدرجة حرارة الغرفة
1  كوب من الحليب المكثف المحلى

طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالخطوات

فى وعاء نقطع الزبدة إلى قطع  ونمزجها  مع مسحوق الكاكاو والحليب المكثف المحلى.
قطعي البسكويت إلى قطع و احرصي على عدم تكسيرها أكثر من اللازم واخلطيها مع خليط الكاكاو / الحليب.
اخلطي جيدًا حتى تتغطى جميع قطع البسكويت جيدًا.
يُسكب المزيج على قطعة من ورق الألومنيوم. باستخدام ملعقة أو ملعقة  شكلي الخليط على كل توست
قومى بلف الخليط بإحكام بورق الألمنيوم (يمكنك تشكيل قالب الكيك أكثر قليلًا بيديك أثناء القيام بذلك وقومى بتجميده فى الفريزر لمدة 3-4 ساعات.
يُفك القالب ويقطع  إلى قطع ويمكنك حفظه الليزى كيك  في الفريزر لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

كيك الفستق

مكونات

2⅓ كوب دقيق
2 كوب من الفستق غير المملح منزوع القشر
2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز
5 بياض بيض كبير
نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز
2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا
1¾ كوب سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز
نصف كوب زبدة غير مملحة مخففة في درجة حرارة الغرفة
نصف كوب كريمة حامضة
1 كوب حليب كامل الدسم
قطرة من ألوان الطعام الخضراء
كريم الجب
وبعض الفستق الحلبي

للتزيين ..

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة
تدهن صينية الكيك بالسمن أو الزبدة ورشي عليها طبقة من الدقيق.
يطحن الفستق في الخلاط وتأكدى من طحن الفستق جيدًا.
الآن في وعاء الخلط اخفقي دقيق الكيك مع صودا الخبز والباكينج باودر والملح.
اتركى الخليط جانبا.
في نفس الوعاء ، أضيفي الزبدة والسكر واخفقي كل شيء معًا بسرعة عالية.
تحتاج إلى الاستمرار في الخفق حتى تحصل على قوام ناعم  سيستغرق هذا عادة 2-3 دقائق.
الآن اخفقى بياض البيض في نفس خليط الزبدة والسكر.
بعد ذلك ، اخفقي الكريمة الحامضة مع مستخلص اللوز والفانيليا.
يخفق جيدا ثم يضاف الحليب وملون الطعام الأخضرتخلط جيدا حتى تمتزج تماما
الآن أنت بحاجة إلى صب الخليط  في قالب الكيك.
اخبزيها لمدة تزيد عن 20-25 دقيقة أو حتى تنضج الكيك جيدًا.
أدخل عود أسنان في الكيكة لاختبار مدى نضجها.
إذا خرج عود الأسنان نظيفًا ، تُخبز الكيكة تمامًا.
خذ طبقة واحدة من الكيك وأضف كريمة التزيين بالتساوي.
كررى العملية على جميع طبقات الكيك.
تزين الكيكة الآن ببعض التوت وبقايا الفستق.
يمكنك أيضًا إضافة الشوكولاتة ، إذا كنت ترغب في ذلك. الآن ضعى  الكيكة لمدة 20-30 دقيقة ثم قدميها

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