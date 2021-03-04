بـ 3 طرق غير تقليدية.. كيفية عمل الكيك

ليزى كيك



طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض





طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالمقاير









طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالخطوات





قطعي البسكويت إلى قطع و احرصي على عدم تكسيرها أكثر من اللازم واخلطيها مع خليط الكاكاو / الحليب.



اخلطي جيدًا حتى تتغطى جميع قطع البسكويت جيدًا.

قومى بلف الخليط بإحكام بورق الألمنيوم (يمكنك تشكيل قالب الكيك أكثر قليلًا بيديك أثناء القيام بذلك وقومى بتجميده فى الفريزر لمدة 3-4 ساعات.