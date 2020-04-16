3 طرق مختلفة لتحضير البان كيك

"البان كيك" من أشهر الحلويات التى يفضلها الكثير من الأطفال إليك طريقة تحضير البان كيك لأمهر الشيفات







طريقة

بالجبن الكريمى بالمقادير

- 1 كوب كبير دقيق

- 1 بيضة كبيرة

- 1 صفار بيضة

- 1 كوب كبير لبن سائل

- 1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بيكينج بودر

- 1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح

- جبن كريمى في درجة حرارة الغرفة

طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريمى بالخطوات

- بالمضرب الكهربائى يضع الدقيق والبيض واللبن والبيكينج بودر والملح وتخلط جيدا

- على نار متوسطة يوضع مقدار العجين حتى يصبح لونه ذهبى وتكرر العملية حتى الانتهاء من كمية العجين.

- يوضع البان كيك في طبق التقديم ثم توضع الجبن الكريمى







طريقة البان كيك للشيف سالى فؤاد



طريقة البان كيك بالمقادير

- كوب لبن او اكثر

- كوب ونصف دقيق

- 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة

- ثلث كوب سكر

- رشة ملح

- فانيليا

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- فواكه مقطعة

- عسل ابيض



طريقة عمل بان كيك



طريقة تحضير البان كيك :



1-

فى وعاء تخلط كافة المكونات حتى تمتزج تماما ثم يضاف البيض والسكر

والزبدة ويقلب جيدا ويضاف الملح والفانيلا والبيكنج بودر، ويقلب الخليط

جيدا ويمكن اضافة قليل من الدقيق لو كانت العجينة سائلة قليلا.

2-

بواسطة ملعقة كبيرة، يصب الخليط في طاسة غير قابلة للالتصاق ومدهونة بقليل

من الزيت بعد أن يصبح لونه ذهبيا يتم حشوة بالكريمة والفواكه. طريقة تحضير البان كيك :1-فى وعاء تخلط كافة المكونات حتى تمتزج تماما ثم يضاف البيض والسكروالزبدة ويقلب جيدا ويضاف الملح والفانيلا والبيكنج بودر، ويقلب الخليطجيدا ويمكن اضافة قليل من الدقيق لو كانت العجينة سائلة قليلا.2-بواسطة ملعقة كبيرة، يصب الخليط في طاسة غير قابلة للالتصاق ومدهونة بقليلمن الزيت بعد أن يصبح لونه ذهبيا يتم حشوة بالكريمة والفواكه.





البان كيك للشيف توتا مراد





المقادير لتحضير البان كيك



3/4 كوب حليب

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

كوب طحين

2 ملعقة كبيرة خل ابيض

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

بيضة



طريقة التحضير للبان كيك



- في وعاء اخلطي الخل والحليب و اتركيه لمدة 5 دقائق وأضيفي الزبدة والبيض واخلطي حتى تتجانس المكونات

- ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة واسكبي فيها حوالي 2 ملعقة كبيرة من المزيج لعمل دوائر من البان كيك

اتركي المزيج في المقلاة لمدة 30 ثانية ثم اقلبيها حتى يصبح لونها بني فاتح وتنضج

