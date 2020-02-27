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مرأة

أحلى من المحلات .. أسرع طريقة لعمل البان كيك

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:17 م
اطعمه
اطعمه
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لمياء الياسين

طريقة البان كيك من الحلويات السهلة التى يمكن القيام بتطبيقها فى المنزل خلطة البان كيك بمذاق ألذ لا يقاوم على طريقة أمهر الشيفات لا تترددى فى تجربتها لتبهرى أسرتك إليك المقادير التى يمكنك إستخدامها وطريقة  البان كيك بالخطوات

طريقة البان كيك للشيف سالى فؤاد

طريقة البان كيك بالمقادير
- كوب لبن او اكثر
- كوب ونصف دقيق
- 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة
- ثلث كوب سكر
- رشة ملح
- فانيليا
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- فواكه مقطعة
- عسل ابيض

طريقة عمل بان كيك 

طريقة تحضير البان كيك :

1- فى وعاء تخلط كافة المكونات حتى تمتزج تماما  ثم يضاف البيض والسكر والزبدة ويقلب جيدا ويضاف الملح والفانيلا والبيكنج بودر، ويقلب الخليط جيدا  ويمكن اضافة قليل من الدقيق لو كانت العجينة سائلة قليلا. 
2- بواسطة ملعقة كبيرة، يصب الخليط في طاسة غير قابلة للالتصاق ومدهونة بقليل من الزيت بعد أن يصبح لونه ذهبيا يتم حشوة بالكريمة والفواكه.


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