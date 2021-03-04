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محافظات

صحة الدقهلية : غلق 14 منشأة طبية خاصة مخالفة وبلا تراخيص

الخميس 04/مارس/2021 - 09:42 م
صحة الدقهلية : غلق
صحة الدقهلية : غلق 14 منشأة طبية خاصة مخالفة وبلا تراخيص
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له مساء اليوم انه فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة قامت ادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالادارات الصحية  خلال شهر فبراير ابماضى بشن حملات  تفتيشية مفاجئة  على المنشآت الطبية الخاصة .

واضاف انه جرى خلال الشهر الماضي المرور على حوالي 785 منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة و مراكز طبية و مراكز علاج طبيعي و عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة  كما تم استصدار 14 قرار غلق  للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها .

واشار الى انه تم منح تراخيص لعدد 52 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر فبراير لعام٢٠٢١م حيث تم ترخيص  43 عيادة خاصة و4  عيادة تخصصية  و3 مراكز طبية خاصة و 2 مستشفى خاص كما تم عمل عدد 200 انذار المنشأت الطبية المخالفة و ذلك لتفادى تلك المخالفات .

واكد " وكيل الوزارة " ان صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.
صحة الدقهلية : غلق 14 منشأة طبية خاصة مخالفة وبلا تراخيص
صحة الدقهلية : غلق 14 منشأة طبية خاصة مخالفة وبلا تراخيص
صحة الدقهلية : غلق 14 منشأة طبية خاصة مخالفة وبلا تراخيص
صحة الدقهلية : غلق 14 منشأة طبية خاصة مخالفة وبلا تراخيص
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