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رياضة

الدوري المصري.. موعد مباراة الإسماعيلي ضد وادي دجلة والقناة الناقلة

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:56 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره وادي دجلة اليوم، الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات  الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.

 موعد مباراة الإسماعيلي ضد وادي دجلة والقناة الناقلة:

تقام مباراة الإسماعيلي ضد وادي دجلة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الإسماعيلي ضد وادي دجلة:

ويسعى الإسماعيلي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للهروب من قاع الدوري، وتحسين وضعه قليلا في جدول الترتيب.

ويقدم الإسماعيلي نتائج كارثية في مسابقة الدوري، حيث خاض 13 مباراة، فاز في لقاء يتيم، وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلهما.

في المقابل يطمح وادي دجلة في انتزاع الفوز من الدراويش للهروب من المركز الأخير.

ويدخل وادي دجلة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما تعادل مع الزمالك سلبيا في الجولة الماضية، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد عبد المنصف.

ترتيب الإسماعيلي ووادي دجلة:

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة صاحب المركز الـ 18 والأخير.
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