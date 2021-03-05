ضمن تطوير الريف.. معاينة المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم معاينة المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز أبوتيج من خلال اللجان المشكلة وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي لحصر المنازل المطلوب تأهيلها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي تأتي في إطار المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 1500 قرية في 51 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.





وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الحصر مستمرة بالقرى التي تتضمنها المبادرة وفق منهجية تضمن تقديم التدخلات المطلوبة وفقا لحالة المنزل مع تطبيق معايير الاستحقاق للأسر وتتنوع اجتياحات هذه المنازل بين رفع الكفاءة وتركيب الأسقف وأعمال النجارة وأعمال الأرضية ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي لافتا إلى إنه تم تكليف سكرتير مساعد المحافظة بمتابعة أعمال اللجان المشكلة والتنسيق مع جهاز التعمير لمراجعة خطط كل قرية وتقديم كل أوجه الدعم والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات أو تحديات.





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وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة لجنة لمعاينة المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة والفئات الأكثر احتياجًا بقرى أبوتيج يرافقه يسري كامل رئيس المركز لإعادة تأهيل هذه المنازل ورفع كفاءتها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين القاطنين بها من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لافتا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات بناءا على توجيهات محافظ أسيوط لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة لتنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطنين في القرى.



