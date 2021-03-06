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تكنولوجيا

عرض السبت.. اشتر آيفون 7 بـ 2200 جنيه

السبت 06/مارس/2021 - 07:08 ص
عرض السبت.. اشتر
عرض السبت.. اشتر آيفون 7 بـ 2200 جنيه
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قسم التكنولوجيا
يطمح عاشقو هاتف آيفون الأشهر فى العالم عن أى من اصداراته المميزة لإقتناء أفضلها، حيث الأداء القوي و التصميم الأنيق، و يعيبه مثل باقي منتجات آبل السعرها المرتفع، و بفضل هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة مجددة من آيفون 7 بأقل سعر على الإطلاق.

وبحسب موقع تك رانش التقني، كشف موقع ايباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عن نسخة مجددة من هاتف 7 iPhone باللون الرمادي الداكن سعة 32 جيجابايت مقابل 139 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2200 جنيه مصري.

يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.

يقدك هاتف آيفون 7 أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.

يأتي iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.


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