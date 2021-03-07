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محافظات

جامعة بنها تبدأ برنامج القيادة لتأهيل الترشح لعمادة الكليات .. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 11:03 ص
جامعة بنها تبدأ برنامج
جامعة بنها تبدأ برنامج لقيادة لتأهيل الترشح لعمادة الكليات
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إبراهيم الهوارى
بدأت جامعة بنها فى تنظيم أولى فعاليات البرامج التدريبية الخاصة بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لعمادة الكليات بالجامعة.

ونظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة البرنامج التدريبى "القيادة والتأثير" لتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

البرنامج التدريبى الذى تم افتتاحه يعد أول برنامج على مستوى جامعة بنها يتم تنظيمه بهدف تأهيل الأساتذة واعضاء هيئة التدريس الراغبين فى الترشح لعمادة الكليات بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها خلال لقائه بـ " صدى البلد " أن الجامعة قد بدأت في تنظيم أولى فعاليات البرنامج التدريبى القيادة والتأثير كأحد المتطلبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية التى ترغب فى الترشح لمنصب عميد الكلية.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الى ان البرنامج ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية و يستهدف إكساب المتدربين المعارف والمهارات المتعلقة بأمور القيادة فى العمل ، مؤكدا على أهمية نشر ثقافة التدريب لانه يتوقف عن سن او منصب معين.

وأضاف الجيزاوى أن البرنامج التدريبي يتناول خلال فعالياته مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الأخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، إضافة إلى نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه، أوضح الدكتور هانى شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس خلال لقائه بـ " صدى البلد " ، أن الجامعة تقدمت بمقترح البرنامج التدريبى " القيادة والتأثير" الذى تم افتتاح فعاليات بعد اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال شحتة إن جلسات البرنامج التدريبي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر

وأشار إلى أن التدريب يشارك فيه عدد من القيادات والقامات العلمية والأكاديمية بجامعة بنها وهم الدكتور عبدالرحيم شولح، والدكتورة إيمان البيطار ، والدكتور علاء عبد الغفار، والدكتور رضا عبد الحليم، والدكتور جمال سوسة.


 وأكد أن البرنامج شارك فيه 21 من أعضاء هيئة تدريس بمختلف كليات الجامعة من القيادات و الأساتذة المرشحين لمنصب عميد الكلية مضيفا ان البرنامج التدريبى به تنوع وخبرات يتم اكسابها للمتدربين حيث نحاول تغطية أكثر من برنامج فى برنامج واحد لإعطاء أكبر كم من المعلومات والخبرات للمتدربين والمرشحين لمنصب عميد الكلية.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد مقترح البرنامج التدريبى القيادة والتأثير الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية بجامعة بنها.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها الصادر  قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط ومعايير المفاضلة ومن بين شروط الترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكيلة حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.
جامعة بنها تبدأ برنامج القيادة لتأهيل الترشح لعمادة الكليات .. تفاصيل
جامعة بنها تبدأ برنامج القيادة لتأهيل الترشح لعمادة الكليات .. تفاصيل
جامعة بنها تبدأ برنامج القيادة لتأهيل الترشح لعمادة الكليات .. تفاصيل
جامعة بنها تبدأ برنامج القيادة لتأهيل الترشح لعمادة الكليات .. تفاصيل
جامعة بنها تبدأ برنامج القيادة لتأهيل الترشح لعمادة الكليات .. تفاصيل
جامعة بنها تبدأ برنامج القيادة لتأهيل الترشح لعمادة الكليات .. تفاصيل
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