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تعليم

المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الامتحانات داخل اللجان.. فيديو وصور

الأحد 07/مارس/2021 - 02:18 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الحقوق والتمريض والمعهد الفنى للتمريض، رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتورة هويدا صادق عميدة كلية التمريض، والدكتورة ألفت مسعد مديرة المعهد الفني للتمريض.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور جمال سوسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وذلك حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات ، كما شملت الجولة متابعة إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية ومراجعة طفايات الحريق داخل الكليات والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.

وأشاد المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي  بين الطلاب داخل اللجان ، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت جامعة بنها قد بدأت فى تنظيم أولى فعاليات البرامج التدريبية الخاصة بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لعمادة الكليات بالجامعة.

ونظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة البرنامج التدريبى "القيادة والتأثير" لتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

البرنامج التدريبى الذى تم افتتاحه يعد أول برنامج على مستوى جامعة بنها يتم تنظيمه بهدف تأهيل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس الراغبين فى الترشح لعمادة الكليات بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها خلال لقائه بـ " صدى البلد " أن الجامعة قد بدأت في تنظيم أولى فعاليات البرنامج التدريبى القيادة والتأثير كأحد المتطلبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية التى ترغب فى الترشح لمنصب عميد الكلية.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إلى أن البرنامج ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية ويستهدف إكساب المتدربين المعارف والمهارات المتعلقة بأمور القيادة فى العمل، مؤكدًا على أهمية نشر ثقافة التدريب لانه يتوقف عن سن او منصب معين.
المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الامتحانات داخل اللجان.. فيديو وصور
المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الامتحانات داخل اللجان.. فيديو وصور
المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الامتحانات داخل اللجان.. فيديو وصور
المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الامتحانات داخل اللجان.. فيديو وصور
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