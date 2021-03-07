تصدير 52 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، اليوم الأحد، 7 سفن، لافتة إلى مغادرة السفينة Vishva Ekta، ميناء سفاجا وعلى متنها 52 ألف طن فوسفات متجهة للهند.





وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى تداول 63027 طن بضائع و648 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 4731 طن بضائع و393 شاحنة، و حركة الصادرات 58296 طن بضائع و255 شاحنة.





وتغادر ثلاث سفن أخرى وهى أمل، محبة ، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء أمس ست سفن وهى الحرية ، دليلة ، أمل ، محبة ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية " وصول وسفر "للسفينتين سينا وبريدج.





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