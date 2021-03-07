وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

تفقد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية ،اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية حيث يؤدي 23274 طالبا وطالبة الامتحان على مستوى المحافظة وضواحيها للعام الدراسي 2021 / 2020، والتي انطلقت اليوم ولمدة يوم واحد فقط في جميع المواد من خلال ورقة امتحانية مجمعة.





وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، لجان مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بإدارة شمال التعليمية، والتي تضم 25 لجنة بالإضافة للجنة خاصة يؤدي بها 379 طالبًا وطالبة الامتحانات.





وأطمئن ،وكيل الوزارة، علي مستوى الامتحان وأجري حوارًا أبويًا مع الطلاب للوقوف علي مستوى الأسئلة ثم تفقد مدرسة الإسراء والمعراج الاعدادية بنات والتي تضم 10 لجان، ويؤدى بها الامتحان 173 طالبة، واختتم جولته بفتقد مدرسة خديجة بنت خويلد بنات التابعه لإدارة شمال التعليمية.





وتابع "عجلان" لجان الامتحان تم تجهيزها من حيث توفير جميع الإمكانيات داخل اللجان، موضحًا أن جميع الامتحانات تقيس مستوى جميع الطلاب ومؤكدًا على علي ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات وعدم السماح بالغش وعدم الانصراف من اللجنة إلا عقب خروج آخر طالب بها، متمنيا التوفيق والسداد للجميع، مشيرًا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقًا للإمكانات المتاحة.





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