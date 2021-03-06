بعد توقف لسنوات.. إعادة تشغيل وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهري بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الإسماعيلية ، إعادة تشغيل وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهري في ثوبه الجديد بمجمع الإسماعيلية الطبي، بعد إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وانضمامه





أشار "حطب" إلي استكمال مسيرة التطوير للمنظومة الطبية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت إشراف الدكتور أسامة فاروق رئيس القسم ووحدة الحقن المجهري ونخبة من رواد المجال لخدمة الأهالي في الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.





وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب فى عمليه استغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ من العمر ٥٧ عامًا.





قالت هيئة الرعاية الصحية إن العمليه تعد من العمليات الدقيقه ذات المهارات الفائقه التى تتم لأول مره تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.





وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوي السكر بالدم لنسب عالية مع آلالم متكرره بالصدر ( ذبحات صدريه متكررة ) فتم حجزه واجريت له الفحوصات الطبيه اللازمه والتي أوضحت ضيق بالشريان التاجي الرئيسي وانسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الأيسر وضيق بالشريان التاجي الايمن وعليه تم تحضير المريض لاجراء جراحة قلب مفتوح لزرع ثلاثة شراين بالقلب وحاليا المريض حالته مستقره ويتلقي عناية فائقة بعناية جراحات القلب.





وأضافت الهيئة أنه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر استشاريين وأطباء القلب والصدر والتخدير الدكتور السيد فياض استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور بيير ظريف استشاري التخدير والعناية المركزة ، والدكتور أحمد خليفة اخصائي جراحة القلب والصدر ، ودكتور محمد عبد الفتاح اخصائي جراحة القلب والصدر ، دكتور احمد وردي اخصائي جراحة القلب والصدر ، دكتور يوحنا ادوار اخصائي جراحة القلب والصدر، احمد علي اخصائي ماكينه القلب وبمعاونة فريق التمريض المميز بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.

وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث البروتوكولات العلاجية الدولية.





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