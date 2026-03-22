الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طولها 5 أمتار .. مازدا اليابانية تطلق أول سيارة يمكنها التحوّل إلى شاحنة

ديبال E07
ديبال E07
عزة عاطف

تستعد شركة مازدا اليابانية بالتعاون مع شريكتها الصينية شانجان لإحداث طفرة في عالم السيارات الكهربائية خلال عام 2026، وذلك من خلال دراسة وضع شعارها على طراز مبتكر يعيد تعريف مفهوم السيارات متعددة الاستخدامات. 

وتدور التقارير حول سيارة “ديبال E07” التي يبلغ طولها 5 أمتار، وتمتاز بقدرة فريدة على التحول من سيارة SUV فاخرة إلى شاحنة بيك آب بلمسة زر واحدة، وهو ما يمنح مازدا فرصة ذهبية لتقديم منتج يجمع بين الأناقة اليابانية والحلول الهندسية الصينية الجريئة.

تقنية التحول المبتكرة وتصميم الهيكل المرن

تعتمد السيارة في هويتها البصرية على سقف زجاجي خلفي قابل للانزلاق كهربائيًا إلى الأمام، مما يكشف عن حوض خلفي متسع يشبه أحواض الشاحنات التقليدية. 

وتسمح هذه التقنية بنقل الأمتعة الطويلة أو المعدات الرياضية التي لا تستوعبها سيارات الـ SUV العادية، مع الحفاظ على مقصورة ركاب معزولة تمامًا وفخمة. 

كما يتوفر لوح زجاجي فاصل خلف المقاعد الخلفية يمكن فتحه لدمج مساحة التخزين مع المقصورة في حالات التحميل القصوى، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات المحبة للمغامرات والرحلات الخارجية.

الأداء الميكانيكي ومنظومة الدفع الكهربائي المتطورة

في حال اعتماد مازدا لهذه المنصة، فمن المتوقع أن تقدم أداءً رياضياً يتناسب مع سمعة العلامة اليابانية، حيث توفر نسخة الدفع الكلي قوة تصل إلى 590 حصانًا، مما يسمح للسيارة الضخمة بالتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 4 ثوانٍ تقريبًا. 

وتعتمد المنصة على بطارية ضخمة توفر مدى سير يتجاوز 500 كم في الشحنة الواحدة وفق معايير القيادة العالمية، مع دعم تقنية الشحن الفائق بجهد 800 فولت التي تتيح استعادة غالبية طاقة البطارية في أقل من 15 دقيقة فقط عند استخدام الشواحن السريعة المتوافقة.

استراتيجية مازدا في السوق الصينية والتحالف مع شانجان

يأتي هذا التوجه كجزء من خطة مازدا الاستراتيجية لتسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة عبر الاستفادة من الخبرات التقنية لشركة شانجان ومنصاتها الكهربائية المتطورة مثل منصة EPA1. 

ويهدف هذا التعاون إلى سد الفجوة في فئات السيارات التي تفتقر إليها مازدا حاليًا، خاصة في ظل المنافسة الشرسة داخل السوق الصينية والعالمية. 

ومن خلال تبني طرازات مبتكرة مثل الـ Multitruck، تسعى مازدا لجذب فئة الشباب والباحثين عن التميز والحلول التكنولوجية التي تجمع بين الرفاهية والعملية في مركبة واحدة.

التجهيزات التكنولوجية وراحة المقصورة الداخلية

تضم السيارة مقصورة مستقبلية تخلو تمامًا من الأزرار التقليدية، حيث يتم التحكم بكافة الوظائف عبر شاشة لمس مركزية ضخمة قياس 15.4 بوصة تمتاز بقدرتها على الدوران آلياً لتسهيل الرؤية للسائق أو الراكب. 

كما تتوفر بمقاعد "انعدام الجاذبية" التي تدعم خواص التدليك والتدفئة والتهوية لضمان أقصى درجات الراحة في الرحلات الطويلة.

ولتعزيز تجربة القيادة، تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر يضم سماعات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى حزمة متكاملة من أنظمة القيادة الذاتية والمساعدة على الطريق لضمان أعلى مستويات الأمان.

