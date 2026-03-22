%30 زيادة في زوار حدائق الحيوان خلال عيد الفطر المبارك

أكد اللواء دكتور إبراهيم متولي رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان، أن الإدارة نفذت خطة مكثفة لتطوير ورفع كفاءة حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ بداية شهر رمضان لضمان جاهزية الحدائق.

وأوضح متولي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن أعمال التطوير شملت تحسين البوابات ودورات المياه والمقاعد، إلى جانب زيادة المسطحات الخضراء، ورش الحدائق ضد الحشرات، فضلًا عن دعم بعض الحدائق بحيوانات جديدة، مثل تزويد حديقة الشرقية بـ«بوني قزم»، وحديقة كفر الشيخ بأسد إفريقي، مع رفع كفاءة بيوت الزواحف.

وأضاف أن الحدائق الـ 5 التابعة للإدارة تضم نحو 36 نوعًا من الحيوانات و39 نوعًا من الطيور و16 نوعًا من الزواحف، تشمل الأسود والنمور والدببة والقرود، إلى جانب الطيور المختلفة، مؤكدًا أن صغار الحيوانات والمواليد الجديدة تحظى باهتمام كبير من الأطفال وتضفي أجواء من البهجة.

وأشار إلى أن حدائق الحيوان شهدت زيادة في أعداد الزوار بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس نجاح خطة التطوير، لافتًا إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تخضع حاليًا لأعمال تطوير، على أن يتم افتتاحها على مراحل خلال العام الجاري.