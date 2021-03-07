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رياضة

الدوري الإيطالي.. تشكيل ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:56 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة هيلاس فيرونا، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ضمن منافسات الجولة الـ 26،من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:
دوناروما -  دالوت- رومانيولي- توموري - كالابريا - كيسي - ميتي-  ساليماركس - كرونيتش - كاستيخو- لياو.

ويسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة إنتر ميلان على الصدارة.

على الجانب الآخر، يأمل هيلاس فيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري في لقاء اليوم، لتأمين تواجده بالمركز الثامن.
كانت مباراة الدور الأول، انتهت بتعادل ميلان مع هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53، خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 59 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز الثامن بـ 38 نقطة.



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