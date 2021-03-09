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برلمان

تدريس اللغة الفرنسية وتحلية المياه .. تشريعية النواب توافق على 4 اتفاقيات دولية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:03 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إيهاب الطماوي، على  إقرار 4 اتفاقيات دولية، من حيث مطابقتها للدستور والقانون.


وشملت الاتفاقيات قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018  و 8/12/ 2018 ، التمويل مشروع إنشاء منظومة مياه في الكويت. 


وضمت الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنه 2021 بالموافقه علي اتفاقيه قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلع 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع انشاء محطتي تحليه مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت. 


كما وافقت اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  78 لسنه 2021 بالموافقة علي الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الاوروبي بشأن اطار الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديمسبر 2020، فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديمسبر 2020.
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"تشريعية النواب" تناقش 4 اتفاقيات دولية اليوم

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