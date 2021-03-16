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رياضة

الإسماعيلي يواصل التعثر في الدوري.. طلائع الجيش يفرض التعادل الإيجابي 1-1

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:25 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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محمد رشاد
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي التعثر فى الدوري المصري بعد التعادل الإيجابي مع طلائع الجيش  بنتيجة 1-1، فى إطار مباريات الإسبوع السادس عشر من المسابقة المحلية.


بدأت المباراة بسيطرة نسبية من لاعبي الإسماعيلي على مجريات المباراة إلى أن جاءت الدقيقة 17 ليسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الأول للإسماعيلي برأسه في مرمى طلائع الجيش.


وفى الدقيقة 21 تعادل عمرو جمال لطلائع الجيش من ركلة حرة ثابتة سددها من خارج حدود منطقة جزاء الإسماعيلي.


وبدأ الشوط الثاني سريعا من الإسماعيلي من أجل تسجيل هدف ثان بعدما باغتت الكرة حارس الطلائع ومرت بين قدميه ولكن ارتطمت بالقائم لترتد لفخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء ليسددها ولكن يخرجها مدافع طلائع الجيش في الدقيقة 49.


التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 11  في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري، بينما يحتل طلائع الجيش المركز 16 برصيد 14 نقطة ليبقى الوضع على ما هو عليه قبل المباراة.

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