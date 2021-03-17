العراق: مفوضية الانتخابات تستعين بشركة بريطانية لهذا السبب

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المقبلة، فيما وافقت على اختيار شركة بريطانية لفحص أجهزة الاقتراع.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس المفوّضين وافق بالإجماع على اختيار شركة ( PWC) البريطانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل وجهاز الإرسال وسيرفرات إعلان النتائج بعد عدّة مراحل تمّ في ضوئها التأكّد من رصانتها واستيفائها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والأفضل من بين الشركات التي رشّحها مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق ( UNAMI) التي تعمل في إطار فني وتكنولوجي يتماشى والمبادئ الأساسية لعمل المفوّضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".

واضاف ان "الاختيار جاء استنادًا إلى قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020م، الفصل التاسع منه أحكام عامة وختامية المادة (38) ثالثًا التي تنصّ : (على المفوّضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برامجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها".

وتابعت أن "مجلس المفوّضين شكل لجنة من المؤسّسات الحكومية المختصّة فنيًا لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة آنفًا، وتقدّم تقريرًا بذلك لمجلس النواب العراقي)، وعملًا بقرار مجلس الوزراء ذي العدد (276 ) لسنة 2019م الفقرة (27) منه التي تنصّ على :(قيام المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات بتوجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الفاحصة العالمية الرصينة المعتمدة والمرشّحة من مكتب الأمم المتّحدة في العراق، على أن يجري تدقيقها أمنيًّا)".

وفي وقت سابق شُكِّلت بهذا الصدد لجنة بموجب الأمر الديواني المرقم بالعدد (3) لسنة 2020م، يرأسها مفوّض من مجلس المفوّضين، وعضوية مدير قسم الاتّصالات المؤمّنة، ومدير قسم البرمجيات في وزارة الاتّصالات، وعضو من الجهات الأمنية، تتولّى إحالة متطلّبات العملية الانتخابية إلى شركة فاحصة متخصّصة بفحص برمجيات الأجهزة الانتخابية والوسط الناقل التي ستستخدم في الانتخابات المقبلة.

يذكر أنّ شركة (PWC) البريطانية الفاحصة من ضمن الشركات التي رشّحها مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق ( UNAMI ) التي وُجّهت الدعوات المباشرة لهم للمشاركة في المناقصة الخاصّة بالشركات الفاحصة بناء على قرار مجلس الوزراء ذي العدد (276 ) المذكور آنفًا .