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مرأة

طريقة تخزين عصير البرتقال لـ رمضان

الخميس 18/مارس/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الشيف فاطمة الحاتى؛ عبر صفحتها على الفيس بوك طريقة تحضير وتخزين عصير البرتقال لرمضان.

  • يمكن تخزينه لمدة تصل إلى 30 يوما دون أن يحدث أي تغيير في خصائصه ولكن يجب أن يتم حفظه في درجة حرارة منخفضة.

  • يمكن أن نقوم بوضع البرتقال في مكان جيد للتهوية، أو كيس شبكي أو سلة للخضار حتى يسمه بدخول بعض الهواء إليه فلا تتكون طبقة من العفن على الوجه خلال التخزين.

  • يمكن أن نقوم بتخزين البرتقال لمدة أسبوع بدرجة حرارة الغرفة، حيث نحتفظ به على طاولة المطبخ ونتأكد من جفاف البرتقال قبل تخزينه.

  • تؤثر الرطوبة على مسامات البرتقال فتتسبب في تعفنه، ويجب الحرص على أن تكون درجة الحرارة منخفضة بالمطبخ وتصلح للتخزين.

  • إضافة إلى ذلك يجب أن نتجنب تغليف البرتقال بورق معدني، أو غلاف بلاستيكي فتغطيتها تمنع دخول الهواء إليها وتسرع من التلف.
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