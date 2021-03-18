طريقة تخزين عصير البرتقال لـ رمضان

يمكن تخزينه لمدة تصل إلى 30 يوما دون أن يحدث أي تغيير في خصائصه ولكن يجب أن يتم حفظه في درجة حرارة منخفضة.





يمكن أن نقوم بوضع البرتقال في مكان جيد للتهوية، أو كيس شبكي أو سلة للخضار حتى يسمه بدخول بعض الهواء إليه فلا تتكون طبقة من العفن على الوجه خلال التخزين.





يمكن أن نقوم بتخزين البرتقال لمدة أسبوع بدرجة حرارة الغرفة، حيث نحتفظ به على طاولة المطبخ ونتأكد من جفاف البرتقال قبل تخزينه.





تؤثر الرطوبة على مسامات البرتقال فتتسبب في تعفنه، ويجب الحرص على أن تكون درجة الحرارة منخفضة بالمطبخ وتصلح للتخزين.



