طريقة تخزين عصير البرتقال لـ رمضان

قدمت الشيف فاطمة الحاتى؛ عبر صفحتها على الفيس بوك طريقة تحضير وتخزين عصير البرتقال لرمضان.
- يمكن تخزينه لمدة تصل إلى 30 يوما دون أن يحدث أي تغيير في خصائصه ولكن يجب أن يتم حفظه في درجة حرارة منخفضة.
- يمكن أن نقوم بوضع البرتقال في مكان جيد للتهوية، أو كيس شبكي أو سلة للخضار حتى يسمه بدخول بعض الهواء إليه فلا تتكون طبقة من العفن على الوجه خلال التخزين.
- يمكن أن نقوم بتخزين البرتقال لمدة أسبوع بدرجة حرارة الغرفة، حيث نحتفظ به على طاولة المطبخ ونتأكد من جفاف البرتقال قبل تخزينه.
- تؤثر الرطوبة على مسامات البرتقال فتتسبب في تعفنه، ويجب الحرص على أن تكون درجة الحرارة منخفضة بالمطبخ وتصلح للتخزين.
- إضافة إلى ذلك يجب أن نتجنب تغليف البرتقال بورق معدني، أو غلاف بلاستيكي فتغطيتها تمنع دخول الهواء إليها وتسرع من التلف.