استعادت شبابها.. بكاء متعافية من الإدمان بسبب طقم أسنان

أصيبت فتاة متعافية من الإدمان بنوبة بكاء هستيرية بعد تركيبها طقم أسنان متكاملا عقب وقوع أسنانها كاملة نتيجة تعاطي المخدرات، موثقةً ذلك في فيديو عبر موقع «تيك توك».

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، ظهرت الفتاة في فيديو وهي تنظر إلى المرآة منبهرةً بالنتيجة بعد تركيبها طقم أسنان كامل بمبلغ 27 ألف جنيه إسترليني .

فرحت الفتاة العشرينية بالتغيير الجديد الذي أحدثته بنفسها، مما دفعها إلى نشر صورها باستمرار على تطبيق «تيك توك» رغم مرورها بصعوبة تمثلت في عدم تناول أي طعام حتى كادت أن تضع أنبوب تغذية عن طريق الفم.









أدمنت الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا من مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية على المخدرات بعد معاناتها نتيجة فقدان شقيقها البالغ من العمر 18 عامًا مما أدى إلى تلف شديد في أسنانها ثم تعفنها وسقوطها.







