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ديني

هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء ؟ .. الإفتاء تكشف الضوابط الشرعية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:59 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
الوضوء نور على نور فاحرص على أن تكون متوضئا غالب وقتك وإن كانت الفرصة مهيئة لك بأن تجدد وضوءك عند كل صلاة فبها ونعمة، فغسيل الأعضاء بالماء في الوضوء يمحو الله بها الذنوب فالعين تذنب والفم يذنب واليد تذنب، واعلم أن الوضوء يجعلك في حفظ الله . 

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تقبيل الزوجة خلال الوضوء فيه اختلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه لا ينقض وضوئه.


أضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال "هل تقبيل الزوجة أثناء الوضوء ينقضه"، السبت: "عند الشافعية أن من قبل زوجته فى أثناء الوضوء ينقض، وينقضه إذا كان بشهوة عند الأحناف، والرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هى، لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء".

تابع: "على هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها، كل ذلك لا ينقض الوضوء، فعن عائشة، رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم :( قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)، والعلماء اختلفوا فى ذلك، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول هو الراجح".

هل يجب الوضوء لكل صلاة؟ 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن الوضوء فيه إشارة إلى طهارة البدن إلى طهارة الثياب إلى طهارة القلوب لمناجاة علام الغيوب، كما أن الوضوء لكل صلاة نور على نور حتى لو كان متوضئا، عندما يعود الإنسان نفسه على الوضوء لكل صلاة هذا ثواب كبير ولكل وضوء ثوابه عند الله.

وأضاف جمعة، فى فيديو مسجل له، ( هل يستحب الوضوء لكل صلاة؟)، أن الوضوء على وضوء نور على نور، فهو يستحب ولا مانع ان يتوضأ الإنسان لكل صلاة، وهذا كان الأمر كان فى أول بداية عندما فرض الوضوء، ثم خفف على الأمة بأن يتوضأ الإنسان عندما يحتاج للوضوء اى عندما ينتقض الوضوءـ وكان بعض المشايخ الكبار يصلون الفجر والعشاء بوضوء واحد وكانت أكلتهم قليلة
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