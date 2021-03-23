بشرى سارة قبل رمضان.. تراجع أسعار 15 سلعة أبرزها اللحوم والزيوت والأرز

زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرة سارة للمواطنين قبل قدوم شهر رمضان المعظم، من خلال الإعلان عن تراجع أسعار العديد من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين خلال الشه الكريم.





وتستعد وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم بوفرة في المعروض من السلع الرئيسية والموسمية إلى جانب خفض أسعار عدد كبير من السلع تيسيرا على المواطنين خلال الشهر الكريم.





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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أن معارض ا هلا رمضان سوف تنتشر بالمحافظات هذا العام كالعام الماضي بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35% مشيرا إلى دخول 15 سلعه حيز التخفيض فى معارض اهلا رمضان هذا العام كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.





وأشار المصيلحى إلى وجود تنسيق كامل مع المحافظين لاختيار الأماكن التى سوف تنشأ بها تلك المعارض طبقا لاحتياجات سكان كل محافظه بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.





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وطالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء السلاسل التجارية بوجود ركن فى كل سلسله تجارية وسوبر ماركت تحت اسم اهلا رمضان يشمل كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من السلع الرمضانية اضافه الى تجهيز شنط رمضان كالعام الماضى بأسعار متفاوتة تبدأ من 75 جنيها و100 جنيه و150 جنيها تشمل كل السلع المتفق عليها سابقا





وأشار المصيلحى إلى أن المجمعات الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 25 %بسلع ذات جودة عالية أيضا.





واضاف أن الوزارة سوف تقوم بعمل كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة طبقا لقدرة المتبرعين بها للمواطنين لصرفها من المجمعات الاستهلاكية كالعام السابق مؤكدا أنه سيسمح بدخول منافذ جمعيتي فى معارض اهلا رمضان بناء على طلب صاحب المنفذ.





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