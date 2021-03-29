13 عملا يكفر الله بهم الذنوب والخطايا.. احرص على فعلهم

من فضل الله على عبادِه أن يسَّرَ لهم سبل المغفرة، ونوَّع لهم طرق الخيرِ رِفقًا بهم، وقد أرشدنا القرآن والسنة النبوية إلى بعض الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ويغفر بها الذنوب ويرفع الدرجات و الأهم من اتباعها ألا يعود المسلم للمعصية مرة أخرى.





ومن طرق الخير و مكفرات الذنوب التي ينبغي للعبدِ ألا يغفل عنها هى:

1- كثرةُ الخطى إلى المساجد بيوت الله، فهي خير البقاع وأزكاها، وأطيب الأماكن وأفضلها، ومَهْوَى أفئدة الصالحين، وقد رتَّب الشرع الشريف على كثرة الخطى أجرًا عظيمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجدأ وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط".





2- إزاحة الأذى عن طريق الناس، سواء كان غصن شائك أو شجرة أو حجرًا وما نحوها، من مكفرات الذنوب وسبب من أسباب دخول الجنة، حيث كان معاذٌ يمشي ورجلٌ معه فرفَع حجرًا من الطريقِ فقال ما هذا قال سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول: «من رفع حجرًا من الطريقِ كُتبتْ له حسنةٌ ومن كانت له حسنةٌ دخل الجنَّةَ»، وورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بيْنَما رجُلٌ يمْشِي بِطريقٍ وَجَدَ غُصْن شَوْكٍ علَى الطَّرِيقِ، فأخَّرُه فشَكَر اللَّهُ لَهُ، فغَفر لَهُ».





3- تجديد التوبة والحرص على الاستغفار فقد قال الله عز وجل: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»، و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى أتوب في اليوم مائة مرة"، و أفضل أوقات التوبة تكون فى صحة الإنسان قبل نزول المرض به حتى يتمكن من العمل الصالح.

