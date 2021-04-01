بعد إعلان السيسي.. كل ما تريد معرفته عن تجميع وتصنيع بلازما الدم ورسوم الترخيص

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مدينة الدواء، والتى تعد أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط.





وخلال الافتتاح، أفرد الرئيس السيسي جانبًا للحديث عن مشتقات بلازما الدم وتصنيعها وتصديرها، قائلًا:" هناك الكثير من المصريين يتحدثون عن مشتقات البلازما، والتى تعد فكرتها بمثابة حلم ، خلال الـ 5 أو 6 سنوات الماضية، وكان غير متاح لأن تصنيعها معقد ويحتاج منظومة شديدة الإحكام والجودة، و خلال سنتين من الآن ، سننتهى من مصنع مشتقات البلازما ، والتى نقوم باستيردها من الخارج".





أول مصنع متكامل لتصنيع مشتقات البلازما ومشتقاتها





وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الخميس، عن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما بنهاية 2022، مؤكدًا أنه مع حلول أواخر عام 2022 ، سيتاح أول مصنع متكامل لهذا الشأن بالعاصمة الإدارية الجديدة.





و يعد قانون تنظيم وتجميع بلازما الدم ، من القوانين الهامة فى قطاع الصحة التى أعطاها مجلس النواب أولوية وعناية بالغة نظرا لكونها تمس مصالح العديد من المواطنين









ونظم القانون عمليات تصنيع وتجميع مشتقات بلازما الدم وتصديرها ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نصت المادة رقم ( 8 ) منه على أنه:" لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.





ولا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، وذلك عن طريق الاسترشاد المعمول به وفقا للمعايير الدولية .









و يصدر قرار بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر قرارا آخر بترخيص التشغيل الفنى للمصنع، وتجديده من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.









ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.









وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.









وحظرت المادة ( 10 ) من القانون ذاته ، الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا، ووفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.





في حين يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.









و لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد،وذلك وفقا لما أقرته المادة ( 12) من القانون ذاته.









وأجاز القانون للمصنع الخاضع لأحكامه، إمكانيه التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير.





و يحق له استيراد بلازما الدم او تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجًا نهائيًا.

وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.





كما يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.