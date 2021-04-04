الصحة السعودية: ارتفاع المنحني الوبائي لإصابات كورونا منذ يناير الماضي

قال متحدث وزارة الصحة السعودية العبدالعالي، إنه تم رصد إقبال كبير على لقاحات فيروس كورونا الأمر الذي يدل على وعي المجتمع، حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة في المملكة مايقرب من 5 ملايين.





وتابع متحدث الصحة السعودية وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ إن :"نواجه أرقامًا مشابهة للأرقام المسجلة في أبريل الماضي، ولانريد أن نتذكر مواقف الفقد بسبب كورونا .. نحن في مراحل مقلقة جدا بسبب ارتفاع معدل الإصابات".





وأضاف العبدالعالي، إن : " لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي.. هذا بالاضافة إلى ارتفاع المنحنى الوبائي للإصابات منذ يناير الماضي".





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حيث تم تسجيل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 392682 حالة.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 504 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 379816 حالة.





وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6697 حالة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6169 والحالات الحرجة 782 حالة.