لن تتوقع .. تناول هذا الفيتامين يعالج النسيان عند الأطفال

فيتامين لعلاج النسيان عند الأطفال الأحماض الدهنية أوميغا -3 تعتمد أدمغتنا على كمية كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض ألفا لينولينيك (ALA) لتحقيق التطور الأمثل.

يمكن للجسم تغيير ALA إلى EPA و DHA ، والتي تشكل اللبنات الأساسية لخلايا الدماغ وتلعب أدوارًا حيوية في تطور الدماغ والعين والجهاز العصبي. يتركز DHA بشكل خاص في مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة.

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إن النظام الغذائي الذي يوفر الكثير من EPA و DHA له فوائد للإدراك والسلوك الاجتماعي لدى الأطفال.

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يزيدون نسبة تناولهم من أوميغا 3 إلى أحماض أوميغا 6 الدهنية يحسنون التعلم والانتباه والسلوك وعلاج جيد للنسيان عند الأطفال ولكن لا يحصل العديد من الأطفال على ما يكفي من أحماض أوميغا 3 الدهنية من خلال نظامهم الغذائي وحده، يمكن أن يكون للنقص آثار كبيرة على نمو الدماغ بما في ذلك التغيرات في مستقبلات الدماغ ومسارات المواد الكيميائية في الدماغ ، مثل النسيان وعدم التركيز وفقا لموقع webbernaturals .