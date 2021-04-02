ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:37 م
لشاي الأخضرعلاج خارق
لشاي الأخضرعلاج خارق لمشاكل المخ والاعصاب .. تفاصيل
Advertisements
اسماء محمد
يعانى معظمنا من مشاكل المخ والدماغ مثل ضعف التركيز وكثرة النسيان فضلا عن الارق والاجهاد العصبي والتوتر .. فهل تعرف أن الشاي الأخضر علاج خارق لكل هذه المشاكل.

ووفقا لما ذكره "pubmed " الشاي الأخضر (كاميليا سينينسيس) هو مشروب يُستهلك منذ آلاف السنين وتوجد الكثير من الادعاءات والابحاث حول فوائد استهلاكه والتحقيق فيها، ونظرًا لارتفاع شعبية الشاي الأخضر في الثقافة الغربية بل والملايين من الناس في جميع أنحاء العالم يشربونه يوميًا ، فمن المهم فهم آثاره على الدماغ البشري لذا تمت مراجعة نتائج هذه الابحاث.

وكانت النتائج أن الدراسات التي تمت مراجعتها قدمت دليلًا على أن الشاي الأخضر يؤثر على الأعراض النفسية (مثل الحد من القلق) والإدراك (مثل الفوائد في الذاكرة والانتباه) ووظيفة الدماغ (مثل تنشيط الذاكرة العاملة التي تظهر في التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي)، لا يمكن أن تُعزى تأثيرات الشاي الأخضر إلى مكون واحد من المشروبات، يتجلى ذلك في اكتشاف أن التأثيرات المفيدة للشاي الأخضر على الإدراك يتم ملاحظتها تحت التأثير المشترك لكل من الكافيين و l-theanine ، بينما وجد أن الإعطاء المنفصل لأي من المادتين له تأثير أقل.

ليس هذا فحسب " webmd " كبار السن الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام قد يكون لديهم عقول أكثر حدة من أولئك الذين لا يشربون الشاي الأخضر وجاء هذا الاكتشاف من دراسة يابانية نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية .

قال الباحث كورياما في قسم الصحة العامة والطب الشرعي في كلية الطب بجامعة توهوكو في سينداي باليابان: شملت الدراسة حوالي 1000 ياباني تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق حيث خضع المشاركون لاختبارات للحالة العقلية بما في ذلك الذاكرة والتوجيه والقدرة على اتباع الأوامر والانتباه، كما أخبروا الباحثين عن عدد المرات التي شربوا فيها المشروبات بما في ذلك الشاي الأخضر.

كم كوبا تتناوله من الشاي الأخضر يوميا
وجد أنه يجب شرب كوبين على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا للخفض من خطر للإصابة بالضعف الإدراكي في دراسة كورياما.

مقارنة بالأشخاص الذين شربوا كوبًا من الشاي الأخضر حتى ثلاث مرات أسبوعيًا ، فإن أولئك الذين شربوا كوبين أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 54٪ للحصول على درجات اختبار في نطاق ضعف الإدراك.

لم يكن شرب الشاي الأخضر في كثير من الأحيان سيئًا، كان الأشخاص الذين شربوا كوبًا من الشاي الأخضر أربع إلى ست مرات في الأسبوع أقل عرضة بنسبة 38 ٪ لإظهار ضعف الإدراك من أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ظل كورونا.. أطعمة صحية للرئتين يجب تناولها باستمرار

دراسة تنصح بتناول هذا المشروب لحمايتك من نوبات القلب

أسباب تكفي لإبعاد أطفالك عن المشروبات الغازية.. مشاكل العظام والتركيز أخطرها

منها فقدان الوزن.. فوائد كوب واحد من الشاى الأخضر يوميا

كوب شاي يحميك من أمراض القلب

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الشاي الأخضر قبل النوم

ترشيحاتنا

الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

بعد 8 سنوات من اصطدامها بسيارة.. وفاة فتاة شابة بشكل مأساوي

بسبب عملية احتيال.. أرملة تخسر ثروة بقيمة 10 ملايين جنيه

شاهد.. نادية الجندي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة شبابية من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الأهلي يكشف حقيقة عرض طرابزون التركي لضم محمد شريف وإمكانية الموافقة

موعد انضمام محمد صلاح إلى قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

لن تتوقع.. تعرف على سعر سويت شيرت أحمد حلمي وعمرو دياب المثير للجدل

في يوم اليتيم.. نصائح للتعامل مع الأطفال الأيتام