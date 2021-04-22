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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 9 .. صدمة حنان مطاوع وانتقام طارق لطفي

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل القاهرة كابول  عددا من الأحداث منها ظهور الفنانة كارولين خليل فى دور سيدة اعمال تعقد أتفاقاً مع طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب " لتؤلى مهمة تقديم برنامج توك شو جديد على قناه مجهولة التمويل . 

 

كما أصيبت منال “ حنان مطاوع ” بالصدمة بعد علمها أن العريس الذى تقدم لها “ نور محمود ” كان متجوز وأنفضل عن زوجته . 

 

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أما رمزى ” طارق لطفى " ، فقد أصر على الانتقام من الاشخاص الذين قتلوا ابنه الصغير .

 

أحداث الحلقة السابقة : 

 

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل القاهرة كابول  عددا من الأحداث منها طلب منال “ حنان مطاوع ” لقاء عادل ضابط الأمن “ خالد الصاوى ” داخل مكتبه ، حيث كشفت له عن أتصال رمزى  “ طارق لطفى ” بها ، كما كشف لها عن ان رمزى هو المتسبب فى قتل صديقهما المخرج . 

 

أما طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” ، فقد استرجع ذكريات انفصاله عن زوجته ، التى ترفض التنازل عن حضانة طفلها مقابل مبلغ 100 ألف جنيه .

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

 

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مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

طارق لطفي مسلسل القاهرة كابول حنان مطاوع فتحي عبد الوهاب خالد الصاوي

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