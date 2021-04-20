حنان مطاوع تتحدث عن مشاركتها في مسلسل القاهرة كابول .. فيديو



قالت الفنانة حنان مطاوع ، إنني عندما قرأت دوري في مسلسل " القاهرة كابول " كنت قد اعتدت عليه لأن هذا المسلسل يعتبر 3 عمل فلسفي بالنسبة لي وهذا لأن مثل هذه المشاهد تتناول موضوعات بشكل غير هين ومختلف .

وأضافت حنان مطاوع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : أن فكرة المسلسل قائمة علي الفكر والجدل ويتناول الراي والراي الأخر مؤكدة أن المسلسل يجاوب علي الكثير من الأسئلة المتواجدة لدي الشباب .



وأوضحت حنان مطاوع ، أن فكرة المسلسل مباشرة وانا لا احب الأعمال المباشرة ولكن هذا التوقيت تطلب منا تقديم عمل مباشر حتي يسهل فهمة وأداركه لدي جميع المشاهدين .



