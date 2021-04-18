أحمد رزق: أنا صاحب فكرة الحلاقة الزيرو في القاهرة كابول

قال الفنان أحمد زرق تعليقا، على دوره في مسلسل "القاهرة كابول" إنه رغم قصر الدور ولكنه من أفضل الأعمال المقربة لقلبه.

وأضاف: بعدما قرأت الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل، صناع العمل كان لديهم تخوف أن لا أقبل الدور لصغره لكني بعد قراءته أعجبت به جداً لأني حسيت إنه شخصية متكاملة لكونه شخصية مثقفة ومتسامحة لأبعد الحدود".

وتابع رزق في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان: حلاقة شعري زيرو أنا اللي عملته كده وشفت الشخصية ماشية مع اللوك، خاصة ان الفنان عندما يجسد شخصية يسرح بخياله ليتخيل اللوك المناسب عليه وأنا في الدور ده شفت الشخصية انه شخص منشغل بالفن وليس من الشخصيات الشغوفة بتصفيف شعرها عند الاستيقاظ من النوم يومياً حيث يرغب الفنان في التخلص من فكرة الضغط المتعلقة بتصفيف الشعر ودي شخصيات فنية كتيرة إخلاصها ووفائها للعمل يدفعها لحلق شعرها والتفرغ كاملاً للابداع".

وكشف رزق عن مفاجأة، قائلا إن دوره لم يستغرق في التصوير أكثر من أربعة أيام بواقع يومين في عام 2020 ويومين في عام 2021، مضيفا: “عشان كده اضطريت أحلق شعري زيرو مرتين”.

وأعرب عن سعادته بردود الأفعال على العمل، قائلاً: "ده التفاني في العمل.. العمل الدرامي يحمل في طياته رسائل مباشرة وغير مباشرة لتغيير مفاهيم مغلوطة لدى الجمهور وفيه ناس غيرت أفكارها لان فيه شرائح كبيرة مضحكوك عليها وده دور القوة الناعمة في تصحيح المفاهيم".