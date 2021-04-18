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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممثلة تونسية تتعرض للانتقادات بسبب دورها في القاهرة كابول

يسرا المسعودى
يسرا المسعودى

تعرضت الممثلة التونسية يسرا المسعودى لانتقادات شديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . 

جاءت الانتقادات للممثلة التونسية بسبب دورها فى مسلسل “ القاهرة كابول ” ، والذى يقوم ببطولته طارق لطفى .

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

يسرا المسعودى ممثلة تونسية مسلسل القاهرة كابول مسلسلات رمضان 2021

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