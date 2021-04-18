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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة كابول الحلقة 6.. فتحى عبد الوهاب يدخل كابول للقاء طارق لطفى

طارق لطفى
طارق لطفى

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل القاهرة كابول عدد من الأحداث ومنها ذهاب عادل “ خالد الصاوى ” إلى والد والدة رمزى “ حنان مطاوع ” . 

أما طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” فقد تمكن من دخول كابول والوصول الى مقر إقامة “رمزى ” لإجراء الحوار التليفزنى معه . 

وقامت منال “ حنان مطاوع ” بالجلوس مع زميلها الذى تقدم لخطبتها وكشفت له عن قصة حبها مع رمزى .

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

فنحى عبد الوهاب طارق لطفي مسلسل القاهرة كابول مسلسل القاهرة كابول الحلقة 5 حنان مطاوع

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