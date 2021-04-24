طرق لإعادة تقديم بواقي الخشاف بمذاق لا يقاوم وشكل شهى

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الخشاف كوب ثابت كل يوم خلال إفطار رمضان، ومع تكرار تحضيره يوميا تتراكم كمياته ليكون أكثر من الاستخدام اليومي، ومنعا لإهدار هذه الكمية،تقدم الشيف نجلاء الشرشابى مجموعة من الحيل لاستغلال بواقي الخشاف في حلويات جديدة بشكل وطعم مختلف.



أولاً : يجب التعامل مع بقايا الخشاف بطريقة صحيحة وإعادة تقديمه بشكل مختلف، ويفضل فصل مكوناته عن السائل الموجود به، لاستخدام كل منها على حدة.



ثانياً: حبات الخشاف من بلح ومكونات أخرى كالقراصيا والمشمشية، يمكن إعادة تقديمها في أطباق منفصلة، مثل تزيين الكنافة أو كحشو للقطايف بعد فرمها.

كما يمكن تقديم حبات الخشاف بطريقة مختلفة وإعادة تحضيرها كمهلبية خشاف غنية بمذاقها الخاص.

ثالثاً: أما عن السائل الخاص بالخشاف، يمكن استخدامه لتحضير مخبوزات التمر أو حتى في خليط الكيك أو لتكثيف مشروبات رمضان الأخرى، لأنه في الغالب سيكون مركزا بعصارة التمر والفواكه المجففة.

رابعاً: كريمة الخشاف شكل مختلف لاستغلال بواقي خشاف رمضان، كل ما نحتاجه كيس كريم شانتيه وبواقي الخشاف، ومن ثم نزين بها حلويات رمضان.



خامساً: بعد تصفية قطع الخشاف ترفع لتضاف على خليط الآيس كريم الفانيليا، ليقدم كلا منهما بشكل وطعم مختلف غني بالقيم الغذائية، ولكن يفضل أن يتركوا في الفريزر حتى يتجمدوا ويقدموا في بولات متناسقة الشكل والطعم، ويمكن فرم الخشاف قبل إضافته على الآيس كريم، حتى لا تظهر قطع كبيرة عند التقديم