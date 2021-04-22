للسيدات.. اتبعي هذه النصائح عند عزومات شهر رمضان

تكثر العزومات والولائم خلال شهر رمضان، وما يميز ربة منزل عن الأخرى عند تنسيق طاولة طعامها هو تزيين الطعام، الذي يجب أن يكون بشكل جمالي حيث هناك قاعدة تقول أن العين تشبع قبل المعدة.

قالت الفوود بلوجر نهى عماد، إن هناك تفاصيل بسيطة ممكن أن تعتمد عليها ربة المنزل في تزيين الطعام مثل خلة الأسنان ستكون صديقتك المفضلة في تزيين الطعام.

وأضافت نهى عماد: “رتبي أي نوع من الخضروات بطريقة فنية وضعيها على حافة طبق الطعام وستضفي عليه مظهرا رائعا، كما يمكنك ترتيب عدد من ثمرات الطماطم الصغيرة (شيري) مع الخضراوات وفقا لذوقك الخاص”.

وتابعت: “صوص الكاتشب أو المسطردة موجود في كل منزل، ويمكنك استغلالهما في تزيين الفطائر واللحوم المقدمة في العزومات برسم خطوط زجزاجية عليها أو على طبق التقديم قبل وضع المكونات عليه”.

وأوضحت: “اللون الأخضر يضفي بهجة على الطعام، لذا جربي الاستعانة بشرائح الخيار لتزيين أكلاتك. قطعي ثمرة الخيار لشرائح طولية رفيعة جدا (ويمكنك استخدام المقشرة في ذلك)، ثم قومي بطي كل شريحة بشكل زجزاجي وثبتيها في خلة الأسنان ثم اغمسيها في الطعام”.

وأضافت أن شرائح البقدونس والكرفس والبروكلي الطازجة من الخضروات التي تضفي لمسة جذابة لأطباقك أيضا، خاصة أطباق الدجاج واللحوم، إذا تم نثرها على السطح. فاجعليها في منزلك دوما.

وأكدت أن الليمون من أفضل الحمضيات لتزيين الأسماك وأطباق الأرز.

قطعي ثمرة ليمون لشرائح رفيعة ثم شقي كل شريحة حتى المنتصف وقومي بلف طرفيها عكس الإتجاه وثبتيها على هذا الوضع بواسطة خلة أسنان.

كما يمكنك إضافة ثمرة توت أو طماطم شيري في الخلة للتنويع في الألوان انظري الصور بالأسفل.

وأضافت: “هناك طريقة أخرى لاستغلال الليمون في التزيين وهي تقشير ثمرة ليمون بالمقشر عرضيا ثم لف القشرة الطويلة الناتجة حول عصا خشبية ووضعها في ماء مثلج لمدة دقيقتين.

بهذه الطريقة ستحصلين على شريحة حلزونية يمكنك استخدامها في تزيين الأطباق أو على أطراف أكواب العصير كما يبدو في الصور”.

