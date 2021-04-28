Dell تعلن عن أكثر أجهزة الكمبيوتر التجارية ذكاءً في العالم

Latitude 7320 القابل للفصل..

أعلنت شركة دل Dell، عن أحدث أجهزة Latitude، ويمتاز جهاز الكمبيوتر المحمول Latitude 7320، بلوحة مفاتيح قابلة للفصل، والذي يأتي كـ منافس لحاسب مايكروسوفت Surface Pro، في مجال حاسبات المؤسسات.

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، يعد حاسب Latitude 7320، جهازًا لوحيًا قويًا يعمل بنظام التشغيل ويندوز، يأتي مزودا بمسند ولوحة مفاتيح قابلة للفصل تستهدف المستخدمين المتنقلين، كما يمتاز بأحدث معالجات Intel من الجيل الحادي عشر، حتى Core i7.

مواصفات حاسب دل Latitude 7320 Detachable

ويحتوي هاتف Latitude 7320، على شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، بحواف رفيعة، وبدقة 1920×1280 بكسل، تأتي مع دعما للقلم الإلكتروني والذي يتم شحنه بالكامل في غصون 30 ثانية عبر الجهاز نفسه، ويستمر في العمل لمدة 90 دقيقة من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة، وتقول شركة Dell :"إنه أسرع قلم شحن في العالم متوفر على جهاز لوحي تجاري قابل للفصل".

ويدعم جهاز Latitude 7320 Detachable، القابل للفصل برنامج Dell Optimizer العامل بالذكاء الاصطناعي، الذي يحسن أداء الجهاز وعمر البطارية بمرور الوقت بناءً على سلوك المستخدم، وتدعي Dell قائلة: "إنه أكثر أجهزة الكمبيوتر التجارية ذكاءً في العالم".

ويأتي الكمبيوتر المحمول القابل للفصل Dell Latitude 7320، مزودا بمنصة Intel vPro والتي تأتي مع خيارات مثل Windows 10 Pro و Windows 10 Enterprise بالإضافة إلى Windows 10 Home.

ويعمل حاسب Dell Latitude 7320، بمعالجات Intel Core i7 vPro من الجيل الحادي عشر، والتي تأتي مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت، من نوع LPDDR4X SDRAM، وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع PCIe M.2 PCIe SSD.

وتشمل خيارات الاتصال بحاسب Dell Latitude 7320، دعما لشبكات WiFi 6 و 4G LTE و eSIM، وتقنية البلوتوث 5.1، ونطاق الاتصال العريض مع معالج كوالكوم Snapdragon X20، وذلك إلى جانب منفذين Thunderbolt 4، ومقبس صوت وقارئ بصمات أصابع يعمل باللمس.

ويحتوي حاسب Dell Latitude 7320، على بطارية بقوة 40 وات في الساعة، تدعم الشحن السريع ExpressCharge 2.0، والتي يمكنها شحن الجهاز من من 0 إلى 80% في غصون ساعة واحدة، ويستمر لمدة 90 دقيقة بالشحنة الواحدة.

ويمتاز حاسب Dell القابل للفصل Latitude 7320، بكاميرا ويب أمامية تأتي بدقة 5 ميجابكسل مزودة بمعالج الصور من إنتل، تدعم دقة 1080 بكسل، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.

وزودت "دل" حاسوبها التجاري، خيارات أمان اختيارية مثل Windows Hello لوظائف التنبيه التلقائي، وقارئ البطاقات الذكية بدون لمس، وقارئ بصمات الأصابع، بالإضافة إلى ميزة ExpressSign-in اكتشاف وجودك باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء، ويزن Latitude 7320، حوالي 851 جراما.

ويتوفر حاسب Latitude 7320 القابل للفصل، مقابل سعر 1550 دولار (أي ما يعادل 24 ألف و300 جنيه مصري).