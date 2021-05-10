سيتحمل نتائج غلطته.. عمرو محمود ياسين يكشف مصير الخديوي في الحلقات القادمة

علق السيناريست والكاتب عمرو محمود ياسين، على مسلسل "اللي مالوش كبير"، قائلا: المسلسل استطاع أن يجذب المشاهدين، كما أن الشخصيات أثرت كثيرا في المشاهدين، موضحا أن المسلسل قدم دراما قوية.



وأشار"عمرو محمود ياسين" خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن شخصية الخديوي واللغة الخاصة بالشخصية تطلبت الكثير من المجهود والعمل سواء من قبله او من قبل الفنان أحمد العوضي، موضحا:" أنا عندي ملف كامل اسمه كلام الخديوي".



وأوضح أنه قام بعرض حديث الخديوي على فريق العمل وعلى أساس الجمل التي نالت إعجابهم وعلقت في ذهنهم أكثر قمنا بأختيارها".



ولفت إلى أن تفاصيل شخصية الخديوي وطريقتها هي مسئولية الممثل، موضحا: من أول الجلسات وأحمد العوضي بيشرحلي تفاصيل الشخصية وحركتها حتى تصل بالشكل المطلوب إلى المشاهد".



وكشف عن أن الخيديوي خلال الحلقات القادمة سيحدث له بعض الأمور التي من خلالها سيدفع ثمن ما قام به وسيتحمل نتائج غلطته".