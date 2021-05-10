كيفية الحصول على قرض الحج و العمرة من بنك مصر..تفاصيل

يلعب بنك مصر دورا هاما فى الاقتصاد المصرى بتقديم أشكال مختلفة من القروض للتيسير على عملائه ومنها قرض الحج و العمرة .



ويرصد "صدى البلد" البرامج التمويلية و الشروط العامة و الأوراق المطلوبة التى أعلنها بنك مصر للحصول على قرض الحج و العمرة:



اولا البرامج التمويلية :



يمنح قرض الحج والعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل التالية



الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهرى .



الموظفين بموجب إثبات الدخل.



أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.



أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش او بدون ).



أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).





ثانيا الشروط التى أعلنها بنك مصر لمنح القرض:



الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.



الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل 400.000 جنيه بشروط محددة.



الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل الى 100.000 جنيه بشروط محددة.



نسبة التمويل تصل الى 100%.



مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.





ثالثا المستندات الأساسية المطلوبة التى أعلن عنها بنك مصر للحصول قرض قرض الحج و العمرة :



صورة بطاقة الرقم القومي سارية.



أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء - مياه -تليفون).



عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.



بالنسبة للموظفين:



شهادة مفردات الراتب الشهري.



تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).



بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:



صورة البطاقة الضريبية.



صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة ( للمهن الحرة).



صورة مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى



كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.





بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:



بيان بقيمة المعاش.



بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).



تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).



مميزات اضافية:



يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.



