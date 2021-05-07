101 سنة على تأسيسه..بنك مصر أول بنك يمتلكه المصريون 100%

قبل نحو 101 عام أنشئ بنك مصر أول بنك يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل ويرجع الفضل الى فكر الرائد الاقتصادي محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعم فكر الادخار الوطني وتوجيه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية و الاجتماعية



أنشئ بنك مصر منذ تأسيسه العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت، ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من الأسهم في157 شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وإنشئ بنك مصر العديد من الصناديق الاستثمارية الكبرى كجزء من سياسة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، بالإضافة إلى أنه حصل على جوائز عدة في مجال إدارة النقد والسيولة من مجلة جلوبال فاينانس "Global Finance" العالمية؛ ففي العامين ٢٠٠٩ و٢٠١٠ حصل على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في أفريقيا والشرق الأوسط" وجائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في الشرق الأوسط" على مدار كل من ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٣ و ٢٠١٤و ٢٠١٥، كما حصل بنك مصر على على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في منطقة الشرق الأوسط في ٢٠١٥ و٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨و ٢٠٢٠ و جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في إفريقيا والشرق الأوسط " في ٢٠١٩.



الاولى فى السوق المصرفى لتسويق القروض المشتركة



ويصنف بنك مصر كأفضل البنوك فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، كما حصل بنك مصرعلى المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب وتسويق القروض المشتركة ، بالإضافة إلى حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي و المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية عن عام 2019.



ومُنِح بنك مصر شهادة المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI DSS) بأحدث اصدارتها .13.2، نظراً لكونه أحد البنوك الرائدة في المنطقة وباعتباره من أوائل البنوك التي تلتزم بتطبيق معايير تأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية في مصر وشمال أفريقيا.



ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تلبية احتياجات عملائه من خلال توسيع قاعدة الخدمات المصرفية التي يحصل عليها العملاء عن طريق استخدام أجدد الأساليب التكنولوجية، ويمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الصراف الآلي في مصر والتي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.



18 الف موظف يخدمون العملاء



إن دور بنك مصر في مختلف المجالات الاقتصادية هو دور ملحوظ، وهذا يرجع إلى تواجده جغرافياً، فهناك حوالى 18000 موظف في بنك مصر يخدمون قاعدة عملاء واسعة تحتوي على أكثر من 10 مليون عميل في مصر، بإجمالي رأسمال مال مدفوع يصل إلى 15 مليار جنيه.



700 فرع محلى و 5 دوليين



يمتلك بنك مصر حوالى 700 فرعاً متصلة الكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العملاء، كما يعتز بنك مصر بتواجده العالمي والإقليمي من خلال وجود خمسة فروع في دولة الإمارات وفرعاً في فرنسا، بالإضافة إلى فروع البنوك التابعة في كل من لبنان وألمانيا وأيضًا مكاتب تمثيل في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية و ايطاليا، هذا بالإضافة الى شبكة من المراسلين التابعين للبنك في جميع أنحاء العالم.