سفراؤنا في أنحاء العالم.. مدبولي يدعو المصريين بالخارج إلى زيادة الاستثمار في البلاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أبناء مصر في الخارج يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج الوطن، وسفراء له في كافة دول العالم، داعيًا إياهم إلى زيادة تواجدهم واستثماراتهم داخل السوق المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال حوار أجرته معه قناة «CNN الاقتصادية»، إلى أنه رغم الأهمية الكبيرة لـ تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات إنتاجية وتنموية يحقق فائدة أكبر وأعمق للاقتصاد القومي وللمستثمرين أنفسهم.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة، في الوقت الذي تحرص فيه على تشجيع المستثمرين الأجانب، ترى أن المواطنين بالخارج هم الأولى بالمشاركة في المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر، وجني العوائد الاستثمارية المجزية الناجمة عنها.