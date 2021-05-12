رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال رئيس جامعة الفيوم، إن تلك المناسبة التي يحتفل بها المسلمون حول العالم ابتهاجًا بانقضاء شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية.

وأضاف رئيس الجامعة: “أدعو الله أن يعم الخير والأمن والسلام على جميع شعوب العالم، وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ دماءهم وأرواحهم، وأن يعيد الأيام على الجميع بالخير واليمن والبركات”.