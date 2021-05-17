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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 740 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

عقارات دبى
عقارات دبى

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 740 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 218 مبايعة بقيمة 478.06 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 83.29 مليون درهم و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 394.76 مليون درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة .

 

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم .

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض .

 

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم .

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 245.74 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 88.72 مليون درهم و 48 رهن فلل وشقق بقيمة 157.01 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 132 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 19 مليون درهم .

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 17.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 5 ملايين درهم .

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