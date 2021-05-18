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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر ام الدنيا

عايزين نشكره علشان البلد اتغيرت على إيده.. رسالة من طالبات مصريات بفرنسا للرئيس السيسي

طالبات مصريات بفرنسا
طالبات مصريات بفرنسا

قدم الإعلامي نشأت الديهي، حلقة خاصة من برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن" من العاصمة الفرنسية باريس على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.

والتقى "الديهي" خلال تقدمه البرنامج بعدد من الطالبات المصريات يدرسن في جامعات بفرنسا، مشيدين بمجهود الرئيس السيسي والنهوض بالاقتصاد المصري وتنفيد المشاريع القومية. 

 

وقالت نور ندا،  إنها كانت في نزهة مع صديقاتها وتفاجئوا بزيارة الرئيس السيسي وحاولوا مقابلة الرئيس والسلام عليه والترحيب به، مؤكدة أنها حريصة على نقل الصورة الحقيقية عن مصر لصديقتها في فرنسا ومعرفة قيمة مصر الحقيقية وسط العالم. 

 

وتابعت نور ندا، إنها قررت العودة إلى مصر بعد الانتهاء من الدراسة وتفيد البلد بكل ما تعلمته في باريس، قائلة:  "شكراً للرئيس السيسي ونقول لكل شعوب العالم اذهبوا الي مصر ولا تلتفتوا للشائعات". 


 

من جانبها قدمت نورا الصادق، التحية والشكر للرئيس السيسي على اهتمامه وحرصة الشديد بنهوض الاقتصاد المصري، مضيفة:  "عايزين نشكر الرئيس السيسي لان البلد اتغيرت على إيده وفخورة أني مصرية وبالرئيس السيسي". 


 

واردفت نورا الصادق :"الميديا والإعلام الأجنبي في بعض الأوقات ينقل صورة غير صحيحة عن مصر ونقل الأكاذيب، ولم ينقلوها كاملة خاصة المتعلقة بالمشاريع القومية والتنموية، مناشدة الجميع بعدم الالتفات إلى الشائعات والذهاب إلى مصر لمشاهده الصورة الصحيحة، مردده مصر ام الدنيا. 


 

فيما أوضحت علياء خالد، أنها تتمنى مقابلة الرئيس السيسي لتشكره على مجهوده العظيم وحبه الكبير لمصر، متابعة : "حلم حياتي اقابل الرئيس السيسي واشكره على دعمه للشباب". 


 

وأضافت "علياء خالد" أنها كانت ضمن المشاركين في منتدى شباب العالم الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، وانبهرت بطريقة التعامل والتحضير، مؤكده أنها ترى المشاريع الضخمة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا إنجاز كبير في وقت كثير خاصة إقامة عدد من المدن الجديدة خلال 4 سنوات فقط وهذا يجعلها فخوره بمصر ورافعة راسى. 


 

وقالت علياء خالد، إن الفتيات والسيدات في فرنسا يتعرضن للتحرش كثيرا خاصة في وسائل  المواصلات بالاخص "المترو" ولا احد يتدخل لإنقاذ البنات من التحرش، عكس في مصر يتدخل لإنقاذ الضحية من التحرش. 

نشأت الديهي العاصمة الفرنسية باريس الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر باريس تمويل الاقتصاديات الإفريقية الرئيس السيسي

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