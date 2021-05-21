وزير التعليم العالي من فرنسا: اختيار الشركة المنفذة لمشروع "بيت مصر" بباريس

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الشركات المتقدمة لمناقصة بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية بباريس، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس، والمستشار محمد قنديل بالسفارة المصرية بباريس، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير التعليم العالى للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجاري.

واستمع الوزير إلى العروض المقدمة من الشركات ومدة وآلية التنفيذ وآلية سداد المخصصات المالية، وذلك لبناء "بيت مصر" المقرر بناؤه في المدنية الجامعية الدولية بباريس ، وقد أثمرت المفاوضات عن نتائج إيجابية للغاية حيث تم اختيار الشركة المنفذة والاتفاق على تخفيض الميزانية المخصصة للمشروع.

جدير بالذكر أن إنشاء "بيت مصر" يأتي تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين مصر ومجلس جامعات باريس والمدينة الجامعية الدولية بباريس، ويقام المشروع على قطعة أرض بمساحة حوالي 1900 متر مربع من إجمالي مساحة قدرها 7424 متر مربع، ويتكون المشروع بشكل أساسي من مبني سكني للطلاب والباحثين والرياضيين، ويتألف من 195 غرفة وقاعة للأنشطة الثقافية وأماكن عامة للخدمات، وذلك بنسبة إشغال 70% من المصريين وبنسبة 30% مخصصة للأجانب.

جدير بالذكر إنه شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإدارة العامة لمستشفيات باريس، وتعتبر تلك الاتفاقية أحد ثمار الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب الثقافي المصري بباريس برئاسة الدكتور نور السبكي المستشار الثقافي المصرى بباريس، ويأتي ذلك على هامش زيارة الوزير لباريس خلال الفترة من 19-22 مايو الجاري.

وتهدف الاتفاقية التى تستمر لمدة ثلاث سنوات إلى توفير تدريب إضافي لأطباء المستشفيات الجامعية المصريين من خلال التدريب بالمستشفيات التابعة للإدارة العامة لمستشفيات باريس في مجالات (جراحة الكبد، أمراض الكبد، زراعة الكبد).

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين من أجل تعزيز تنقل المتدربين الراغبين في تطوير المهارات والمعرفة في مجالات (جراحة الكبد، أمراض الكبد، زراعة الكبد).



كما تلتزم المستشفيات التابعة للإدارة العامة لمستشفيات باريس بتقديم التدريبات المختلفة الآتية:

١- مدرب مساعد كل 6 أشهر بقسم الكبد والقنوات الصفراوية في مستشفى بول بروس.

٢- متدرب مراقب بحد أقصى شهرين غير مدفوع الأجر بحد أقصى ثلاثة متدربين في العام.

٣- متدرب غير مدفوع الأجر فى الأبحاث السريرية كل عامين وفقا للمشاريع البحثية التي يحددها رئيس القسم.

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