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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء سريان التفتيش وعمل تحاليل المخدرات المفاجئ على موظفي الأحياء.. تفاصيل

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أكد الدكتور مختار رمضان، المشرف القانوني على وحدة الكشف على صندوق الإدمان، أنه بدء سريان التفتيش وعمل تحاليل المخدرات المفاجئ على موظفي الأحياء. 

وأضاف رمضان، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خضع للكشف عدد كبير موظفي الدول، ونسبة التعاطي بينهم ٢٪، موضحا أن أكثر أنواع المخدرات التي وجدت هي الحشيش ويليها عقار الترامدوال، ثم يأتي الهيروين. 

وتابع الدكتور مختار رمضان، المشرف القانوني على وحدة الكشف على صندوق الإدمان، أنه هناك قانون خرج من مجلس النواب يعاقب بالفصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الأمر تشجيع موظفي الدولة من المتعاطين للمخدرات الذهاب للعلاج. 

 

أخبار التوك شو اليوم تحليل مخدرات تحليل مخدرات للموظفين

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