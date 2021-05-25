أول كلية للنانو تكنولوجي.. رئيس جامعة القاهرة يكشف التفاصيل والعائد على الدولة

أكد الدكتو محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة دخلت عصر جامعات الجيل الرابع لافتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط.

وأضاف الخشت، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كثيرا بأهمية الدخول في عصر التكنولوجيا الرابعة، لافتا إلى أن النانو تكنولوجي أمرا في غاية الأهمية لتحقيق الأمر سالف الذكر.

وتابع الدكتو محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إنشاء كلية للنانو تكنولوجي جاء بعد دراسة كبيرة، لافتا إلى أنه تم توفير ٢٠ معمل وفقا لأحدث ما وصل له العالم.